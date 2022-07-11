ЕС выделит Азербайджану средства для разминирования

11 июл. 20:18

Евросоюз предоставит Азербайджану дополнительные 4,25 млн евро для разминирования освобожденных территорий, сообщил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

Он отметил, что сумма выделяется в рамках проекта "Поддержка безопасного возвращения вынужденных переселенцев посредством наращивания потенциала Агентства Азербайджана по разминированию".

"Рад, что ЕС, как крупнейший донор, предоставляет Азербайджану дополнительные 4,25 млн евро для поддержки разминирования в рамках данного проекта ", - написал Клаар в Twitter.