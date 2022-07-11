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ЕС выделит Азербайджану средства для разминирования

ЕС выделит Азербайджану средства для разминирования

Евросоюз предоставит Азербайджану дополнительные 4,25 млн евро для разминирования освобожденных территорий, сообщил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

Он отметил, что сумма выделяется в рамках проекта "Поддержка безопасного возвращения вынужденных переселенцев посредством наращивания потенциала Агентства Азербайджана по разминированию".

"Рад, что ЕС, как крупнейший донор, предоставляет Азербайджану дополнительные 4,25 млн евро для поддержки разминирования в рамках данного проекта ", - написал Клаар в Twitter.

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