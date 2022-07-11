СМИ: Французская Sephora продает свои российские магазины "Иль де Ботэ"

11 июл. 20:18

Французская сеть Sephora (LVMH) продаст 88 своих магазинов под брендом "Иль де Ботэ" в России местному генеральному директору, - сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление.

Sephora уже объявила о подписании соглашения о продаже 100% акций своей дочерней компании в России местному генеральному директору "с целью обеспечения преемственности для сотрудников", при этом сумма сделки не разглашается, - передает РИА Новости.

Напомним, французская сеть магазинов косметики Sephora пришла на российский рынок в 2016 году, она купила бренд "Иль де Ботэ".