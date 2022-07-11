Путин и Эрдоган встретятся в ближайшее время

11 июл. 19:42

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил двустороннее сотрудничество, ситуацию вокруг Украины и сирийский вопрос, сообщает пресс-служба Кремля.

Также в Москве отметили, что на ближайшее время планируется встреча лидеров двух государств.

"В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказано в сообщении.

Главы России и Турции уделили особое внимание "задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объемов торговли и использованию в расчетах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей".

Кроме того, президенты договорились о плотном взаимодействии на этих направлениях на уровне сопредседателей двусторонней межправительственной комиссии и руководства профильных ведомств.

Говоря о ситуации вокруг Украины, Путин и Эрдоган обменялись мнениями, "в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки".

Также лидеры стран затронули и сирийский вопрос с акцентом на важность работы в рамках астанинского процесса с участием России, Турции и Ирана.

В завершение диалога Путин поздравил Эрдогана и весь турецкий народ с праздником Курбан-байрам.