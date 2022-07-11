Верхний Ларс стал шире на 12 полос

11 июл. 19:43

Сегодня на контрольно-пропускном пункте на границе России и Грузии в Верхнем Ларсе открыли дополнительные 12 полос движения для легкового транспорта, - сообщили в пресс-службе таможни Северной Осетии.

"11 июля на "Верхнем Ларсе" введены в эксплуатацию 12 дополнительных полос движения для легкового автотранспорта. На сегодняшний день 100 автомобилей ожидают выезда из России. Десятикратное сокращение вереницы автомобилей перед пунктом пропуска стало возможным благодаря поэтапному вводу в эксплуатацию дополнительных полос движения с 8 июля 2022 года", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ранее на КПП действовали семь полос на въезд транспорта в Россию и восемь - на выезд. В ноябре планируется открыть еще 12 полос на въезд.

По данным пресс-службы, образование очередей перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" было связано с проектной пропускной способностью в 200 машин за сутки, а также со снятием ограничения на перемещение физических лиц в Грузию и сезоном отпусков. Осложнили ситуацию и климатические условия: сильные дожди, влекущие за собой сход селей и размытие дороги.