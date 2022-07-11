Пашинян пытается усилить контроль над вооруженными силами

В прошлом году десятки высокопоставленных офицеров пытались отправить премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отставку. Теперь власти пытаются предотвратить подобные шаги. Желая усилить государственный контроль над вооруженными силами, правительство Армении реорганизовало министерство обороны, сделав начальника генштаба Вооруженных сил заместителем министра обороны, пишет Eurasianet.

Более года назад генштаб Армении призвал премьер-министра уйти в отставку после поражения в войне 2020 года с Азербайджаном. Пашинян тогда заявил о "попытке государственного переворота" в стране.

Парламент Армении на заседании 6 июля принял в окончательном чтении поправки к закону "Об обороне" страны. Законопроект о внесении поправок, согласно которым начальник генштаба также будет иметь статус первого заместителя министра обороны, был принят 58 голосами "за". Оппозиционные фракции в заседании не участвовали.

"Вооруженные силы должны подчиняться министру обороны и главнокомандующему", - сказал депутатам министр обороны Сурен Папикян. В других министерствах, если министр не в состоянии выполнять свои обязанности, то временно исполняющим обязанности министра становится его первый заместитель, но в случае министерства обороны, такого не будет.

Пашинян объявлял о намерении провести масштабную реформу вооруженных сил вскоре после поражения в 2020 году, но первая значительная реструктуризация началась только сейчас. По всей видимости, спусковым механизмом послужили события февраля 2021 года, когда десятки высокопоставленных офицеров, в том числе начальник генштаба Оник Гаспарян, призвали Пашиняна уйти в отставку. В конечном счете Пашинян уволил Гаспаряна и более 40 офицеров, но это стало самым напряженным моментом в затянувшемся политическом кризисе, с которым премьер столкнулся в 2020 году.

"Они [депутаты от правящей партии] думают, что таким образом они обеспечат жесткий контроль над вооруженными силами, что исключит любые политические заявления или действия генералов", - заявил Депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, явно имея в виду ситуацию с Гаспаряном.

С таким же аргументом выступили и провластные депутаты. "Что до обсуждения оппозицией заявления Оника Гаспаряна, то да, командующий вооруженными силами не имеет права делать такие заявления, он нарушил конституционные нормы", - заявил в ходе обсуждения законопроекта депутат от правящей партии "Гражданский договор" Армен Хачатрян.

После окончания войны в военном руководстве часто происходили перестановки. После увольнения Гаспаряна Пашинян назначил главой Генштаба Артака Давтяна, которого вскоре также уволили вместе с четырьмя другими высокопоставленными чиновниками. С тех пор должность остается вакантной. С тех пор как Пашинян пришел к власти в 2018 году, Генеральный штаб Вооруженных Сил Армении возглавляли четыре руководителя.

Артак Давтян, бывший министр обороны Давид Тоноян и другие официальные лица в настоящее время находятся под следствием по обвинению в приобретении непригодных боеприпасов.

Новая реформа также возложит ответственность за закупку военной техники на министерство обороны вместо вооруженных сил. "Вооруженные силы должны заниматься только теми обязанностями, которые отведены им: защищать границы Республики Армения, проводить боевую подготовку и повышать боеспособность нашей армии. Остальные задачи должно решать министерство обороны", - сказал Сурен Папикян на обсуждении законопроекта в кабинете министров 9 июня.

На заседании парламента Папикян также отметил, что законопроект обсуждался с Россией, военным союзником Армении. У российского военного руководства похожая структура: Начальник Генерального штаба ВС РФ также и первый заместитель министра обороны РФ.