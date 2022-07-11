Новый пакет антироссийских санкций будет предложен в предстоящие недели

11 июл. 19:18

Евросоюз предложит новый пакет санкций против РФ в предстоящие недели, передает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

"ЕС планирует предложить новый пакет санкций против России из-за ситуации вокруг Украины в предстоящие недели", - пишет агентство.

При этом Bloomberg пишет, что некоторые страны хотят ввести санкции против российского газа, но большинство государств не готовы рассматривать такой шаг.

Ранее СМИ сообщали, что новые ограничения могут предусматривать ограничения на импорт золота из России.