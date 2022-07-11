Павильон "Азербайджан" наградили Золотым знаком ВДНХ

11 июл. 19:17

9 июля в рамках фестиваля национального гостеприимства «Дружба народов» на ВДНХ в павильоне "Казахстан" состоялась вторая церемония награждения Золотыми знаками Главной выставки страны. Традиция вручать Золотой знак ВДНХ была возобновлена в 2021 году. Награда вручается за вклад в развитие Выставки, в том числе за реализацию проектов в сфере спорта, досуга и сервиса, ландшафтно-парковой сфере, за применение передовых информационных технологий, инновационных решений, развивающих комфортное городское пространство. Решение о присуждении знака принимается коллегиально специально созданным Наградным комитетом. Золотым знаком ВДНХ были награждены павильоны Республики Казахстан, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь и Республики Армения.