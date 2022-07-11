СМИ: остановка на ремонт "Северного потока" вызвала панику в Европе

11 июл. 19:13

Россия сегодня временно прекратила поставки газа в ЕС по газопроводу "Северный поток": его отключили на плановые работы, и за пару часов поток "голубого топлива" прекратился, что вызвало панику среди жителей "Старого света".

Прекращены поставки в Австрию, Италию и Германию. Под ударом миллионы домохозяйств, автопром, сельское хозяйство, крупнейшие химические концерны и производители керамики.

"Поступило множество писем и запросов, в которых лидеры отрасли, а также целые регионы и компании говорят нам, что газ для них незаменим. Я понимаю. Но сценарий таков, что у нас будет слишком мало газа, и нам нужны предложения, где мы можем сэкономить газ", – рассказал глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, передает "Рен-ТВ".

Без регулярных поставок немцам и дня не прожить, а придется продержаться все 10. Долгосрочные ремонтные работы на "Северном потоке – 1" продлятся до 21 июля.

Из-за значительного сокращения объемов страна и так жила в условиях газовой тревоги. Теперь она только усилится, и Германия, как одна из самых зависимых стран, рискует погрузиться в энергетический хаос.

Альтернативой поставкам мог бы стать "Северный поток - 2", который немцы сами же загнали под санкции. Европейские корпорации – химические и фарм-компании – уже сейчас говорят, что топлива не хватает, объемы производства придется сократить, а крупный бизнес опасается, что Россия навсегда остановит подачу газа. Политики "Старого света" спорят на тему того, какими должны быть отношения Европы и России.

"Наши санкции против России вредят нам самим. Что еще хуже, расплачиваются за это не политики, а обычные люди, которым придется страдать от холода, поскольку им придется экономить горячую воду при принятии душа или экономить на отоплении. Это неразумно, что подчеркивает, насколько необоснованной является политика Германии. Это не заботит общественность или промышленный сектор", – пояснил лидер партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель.

На эстонском телевидении зрителям в прямом эфире делают шокирующий перерасчет: "С понедельника рекордно подорожает электричество. Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне вырастет до рекордных в этом году 416 евро за мегаватт/час. По сравнению с последними месяцами это в два-три раза дороже, чем обычно", – говорится в новостях.

Немецкая пресса тиражирует общий страх перед постоянной остановкой "Северного потока". Bild и Tagesspiegel задаются закономерным вопросом – что, если Россия и после проведения ремонтных работ не откроет вентиль? Французский Минфин высказывает те же опасения.

Фракция "Альтернатива для Германии" в Бундестаге пыталась поднять вопрос о запуске "Северного потока – 2", но наткнулась на резкую критику со стороны правящей коалиции.

А ремонтные работы на ветке "Северного потока – 1" могут, действительно, длиться дольше запланированного. Слишком многое предстоит заменить: калибровка систем безопасности, электроснабжения, противопожарной защиты, обновление программного обеспечения – с таким перечнем и на таком технически сложном объекте спешка совершенно ни к чему…