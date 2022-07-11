Суд арестовал одного из разработчиков карьеров на Ставрополье

11 июл. 18:47

Кочубеевский районный суд Ставропольского края сегодня арестовал на два месяца одного из фигурантов уголовного дела о причинении крупного ущерба окружающей среде от разработки карьеров, - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"С учетом позиции прокурора генеральный директор ООО "Нерудстрой", подозреваемый в причинении ущерба окружающей среде на сумму более 48 млрд рублей, судом заключен под стражу", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Он арестован на срок до 7 сентября, уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Кочубеевском округе при разработке карьеров был уничтожен плодородный слой земель сельхозназначения, ущерб оценили в сумму 48 млрд рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".