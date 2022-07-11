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Суд арестовал одного из разработчиков карьеров на Ставрополье

Суд арестовал одного из разработчиков карьеров на Ставрополье

Кочубеевский районный суд Ставропольского края сегодня арестовал на два месяца одного из фигурантов уголовного дела о причинении крупного ущерба окружающей среде от разработки карьеров, - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"С учетом позиции прокурора генеральный директор ООО "Нерудстрой", подозреваемый в причинении ущерба окружающей среде на сумму более 48 млрд рублей, судом заключен под стражу", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Он арестован на срок до 7 сентября, уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Кочубеевском округе при разработке карьеров был уничтожен плодородный слой земель сельхозназначения, ущерб оценили в сумму 48 млрд рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

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