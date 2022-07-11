Украинский олигарх покинет медийный бизнес в стране

11 июл. 18:37

Бизнесмен Ринат Ахметов сообщил о выходе его инвестиционной компании из медийного бизнеса в Украине, его медиагруппа откажется от всех лицензий СМИ в пользу государства.

"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от наших лицензий печатных медиа в Украине", - приводит его слова РИА Новости.

Ахметов отметил, что данное решение связано с вступлением в силу закона "об олигархах". При этом, по его словам, он никогда не был олигархом.