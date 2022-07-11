Три иностранных футболиста покинули "Габалу"

11 июл. 18:50

Азербайджанскую "Габалу" покинули четыре футболиста. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте команды.

Клуб расстался с 25-летним черногорским полузащитником Стефаном Вукчевичем, 24-летним бразильским нападающим Патриком Робсоном, 27-летним испанским нападающим Фернаном Лопесом и 27-летним азербайджанским полузащитником Камалом Мирзоевым.

За два сезона в "Габале" Вукчевич провел за команду 58 игр, забив в них 2 гола. На счету Робсона 13 игр, Лопеса - 40 игр (4 гола), а Мирзоева - 15 игр.

Клуб поблагодарил игроков и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.