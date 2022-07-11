Американцы перестают гордиться США

11 июл. 18:21

Бывший участник президентской кампании в США Патрик Бьюкенен заявил, что все меньше жителей страны верят в правильность ее развития.

Автор вспомнил роман Стивена Бенета "Дьявол и Дэниел Вебстер", в котором говорилось, что если подойти к могиле госсекретаря Вебстера и позвать его, то можно услышать следующее: "Как поживает наш Союз?". Ответить на него надо так: "Союз един и неделим, иначе политик восстанет из могилы".

"Но сегодня ответить душе Вебстера, что наш Союз стоит незыблем, единый и неделимый, – значит солгать", цитирует политика РИА Новости.

Он считает, что в настоящее время разногласия в американском обществе можно сравнить ситуацией, которая сложилась перед Гражданской войной в США.

Также политик привел результаты опроса института Гэллапа. По данным исследования, 38% американцев "чрезвычайно гордятся" США, а 27% - "очень гордятся". Оставшиеся чуть больше трети участников опроса либо не гордятся страной, либо умеренны в своих чувствах. По его словам, "если раньше на патриотов приходилось в среднем 80% населения, то сегодня их доля упала до 65%".

Помимо этого, он рассказал и о другом исследовании, согласно которому 85% американцев заявили, что США движется неправильно, деятельность Конгресса одобряют лишь 15% жителей, а рейтинг президента страны продолжает бить антирекорды.