Северная Осетия получит более 12 млн рублей на бесплатные лекарства льготникам

11 июл. 18:12

В Северной Осетии на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание льготникам выделят более 12 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании премьер-министр республики Борис Джанаев.

"Распоряжение о выделении регионам более 2,9 млрд рублей подписал председатель правительства России Михаил Мишустин", - цитирует его ТАСС.

Из общей суммы почти 2 млрд рублей уже предусмотрено в федеральном бюджете на 2022 год, их распределят между регионами. Еще более 1 млрд рублей выделили дополнительно.