В Дагестане заработала крупнейшая в регионе солнечная электростанция

11 июл. 18:15

В Южно-Сухокумске сегодня открылась самая крупная в Дагестане солнечная электростанция, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Состоялось торжественное открытие Южно-Сухокумской солнечной электростанции мощностью 15 МВт, первого крупного объекта солнечной генерации в регионе. ...Станция состоит из 40 тыс солнечных модулей и занимает площадь более 30 га, такую площадь занимают 40 футбольных полей", - рассказали в кабмине, передает ТАСС.

Инвестором и генеральным подрядчиком проекта стали структуры группы компаний "Хевел", инвестировавшие в реализацию проекта 1 млрд рублей. Подключение нового объекта солнечной генерации к сетевой инфраструктуре обеспечили специалисты компании "Россети Северный Кавказ".

Электростанция будет вырабатывать 20 млн кВт/ч в год, что обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 7 тыс т. Компания рассматривает возможность дальнейшего увеличения мощности солнечной генерации в республике, в том числе за счет строительства объектов локальной и распределенной генерации с использованием возобновляемых источников энергии.