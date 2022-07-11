В Москве состоялся показ фильма "Коррида" Олава Неуланда

11 июл. 18:01

С июня по декабрь в кинотеатрах сети «Москино» в Москве проходит кинофорум "Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве", посвященный столетию образования СССР. Цель форума, организованного "Москино", познакомить всех желающих с уникальной программой советских фильмов, снятых в разное время в разных уголках Советского Союза.

В рамках кинофорума в кинотеатре "Космос" состоялся показ фильма "Коррида", снятого в 1982 году эстонским кинорежиссёром-документалистом, сценарист и продюсер Олавом Неуландам.

Информационным партнёром кинофорума выступает информационно-аналитическое агентство "Вестник Кавказа".