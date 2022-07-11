Еврокомиссия допускает полное прекращение поставок газа из России

11 июл. 17:57

Еврокомиссия (ЕК) не исключает полное прекращение поставок российского газа. Об этом заявил 11 июля первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, отвечая на вопрос о возможности полного отказа от импорта газа из России.

При этом он подчеркнул, что ЕК не ожидает этого.

"Это не наш основной сценарий, но это также риск, который нельзя полностью исключить", - цитирует Домбровскиса РИА Новости.

Напомним, 11 июля компания-оператор магистрали Nord Stream AG сообщила о прекращении поставок по "Северному потоку" из-за техобслуживания. Работы завершатся в следующий четверг, 21 июля.