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Еврокомиссия допускает полное прекращение поставок газа из России

Еврокомиссия допускает полное прекращение поставок газа из России

Еврокомиссия (ЕК) не исключает полное прекращение поставок российского газа. Об этом заявил 11 июля первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, отвечая на вопрос о возможности полного отказа от импорта газа из России.

При этом он подчеркнул, что ЕК не ожидает этого.

"Это не наш основной сценарий, но это также риск, который нельзя полностью исключить", - цитирует Домбровскиса РИА Новости.

Напомним, 11 июля компания-оператор магистрали Nord Stream AG сообщила о прекращении поставок по "Северному потоку" из-за техобслуживания. Работы завершатся в следующий четверг, 21 июля.

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