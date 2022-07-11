Правоохранители заподозрили в злоупотреблениях двух нальчикских чиновников

11 июл. 17:44

Кабардино-балкарские следователи выявили факты злоупотребления должностными полномочиями заместителем главы местной администрации городского округа Нальчик и начальником управления городской администрации, - сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии (КБР).

С января 2020 по сентябрь 2021 года замглавы администрации незаконно отозвал шесть исполнительных листов для принудительного исполнения решения суда о сносе самовольно построенных строений, а начальник управления мэрии Нальчика отозвал исполнительный лист о сносе незаконного возведенного строения, действуя в интересах местной жительницы, - передает "Интерфакс".

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями", они находятся под подпиской о невыезде.