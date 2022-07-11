В Грузии произошло седьмое за день землетрясение

11 июл. 17:37

Вечером 11 июля у села Самеба в Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 23 км от Дманиси (Квемо Картли) в 17:54 по местному времени (16:54 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала, передает "Sputnik Грузия".

По данным сейсмологов, этим утром в Грузии произошли шесть землетрясений магнитудой выше 3. Эпицентр находился неподалеку от села Самеба на юге Грузии. Самое сильное землетрясение - магнитудой 4,8 - случилось в 07:36 по местному времени.