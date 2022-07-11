Матвиенко прилетела в Дагестан

11 июл. 17:25

Руководитель Дагестана Сергей Меликов и сенатор Ильяс Умаханов встретили в аэропорту Махачкалы главу Совета Федерации Валентину Матвиенко.

В рамках рабочего визита Матвиенко уже ознакомилась с некоторыми социальными объектами. Кроме того, глава СФ РФ примет участие в мероприятиях, посвященных 90-летию поэтессы Фазу Алиевой.

Также Матвиенко планирует провести совещание по социально-экономическому развитию Дагестана.

Стоит добавить, что во время посещения строительства детского сада в Каспийске глава Совфеда высоко оценила динамику рождаемости в республике.