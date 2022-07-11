Из правящей партии Грузии ушли еще два депутата

11 июл. 17:26

Правящую партию "Грузинская мечта" покинули еще два депутата - председатель сакребуло района Терджола Омар Джихвашвили и заместитель председателя сакребуло района Ахалцихе Саба Кбилашили.

Они также покинули занимаемые ими должности в сакребуло, передает "Sputnik Грузия".

Главной причиной своего ухода депутаты назвали желание предоставлять населению больше информации о происходящем. "Когда есть вопросы, на эти вопросы нужны ответы", - написал Джихвашвили в своих социальных сетях, имея в виду ответы от посла США в Грузии Келли Дегнан.

Напомним, в конце июня "Грузинскую мечту" покинули парламентские депутаты Михаил Кавелашвили, Созар Субари и Дмитрий Хундадзе.

Ранее Михаил Кавелашвили написал открытое письмо послу, в котором, в частности, попросил Дегнан выразить свое отношение к призывам оппозиции свергнуть правительство, заявлениям омбудсмена о санкциях. Кавелашвили обвинил посла в бездействии, когда оппозиционеры делают провокационные заявления, а также прямо заявил, что США финансируют отдельные НПО, оппозиционные партии и СМИ в Грузии. В ответ на это Дегнан сказала, что не дочитала письмо из-за того, что оно переполнено теориями заговора, и отметила, что ей обидно, что депутат не понимает роли ее страны.