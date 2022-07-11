В Славянске-на-Кубани объявлен режим ЧС из-за подтоплений

11 июл. 16:43

В некоторых домах Славянска-на-Кубани высота воды после ливней достигла 60 см, в городе объявили режим ЧС.

"В некоторых домах высота достигала 60 см. В настоящее время две семьи, одна из которых с детьми, переселены в пункт временного размещения и находятся в "Уюте", - написал глава района Роман Синяговский в своем телеграм-канале.

В настоящее время откачка воды продолжается, вода зашла в 196 домовладений района. В наиболее подтопленных дворах установлены мотопомпы для отведения воды в ливнестоки, по городу работают передвижные насосные станции.

Минувшей ночью на Кубань обрушились мощные ливни, максимальное количество осадков выпало в Славянске-на-Кубани - почти 126 мм, больше двух месячных норм.