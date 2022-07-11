Путин и Эрдоган обсудили вывоз зерна в Черном море

11 июл. 16:36

В понедельник, 11 июля, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Главными темами переговоров стали ситуация вокруг Украины и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море. Кроме того, главы государств поговорили о последних событиях в Сирии.

В ходе беседы Эрдоган акцентировал внимание на том, что пришло время "принять меры в отношении плана ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море".

Президент Турции также призвал Россию и Украину к переговорам. Он добавил, что Анкара готова внести всевозможный вклад в активизацию переговорного процесса между Москвой и Киевом, как делала это раньше, передает РИА Новости.