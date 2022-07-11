Матвиенко назвала главный пример для детей 

11 июл. 16:29

Детей надо воспитывать на примере героизма и мужества российских воинов, выразила мнение спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. По ее словам, это, в том числе, относится к тем российским военнослужащим, которые участвуют в спецоперации России на Украине.

"Это реальный, живой пример героизма и подвига. По ее словам, мы все говорим - надо детей воспитывать на примерах, "не на телевизионных картинках, а на примерах таких героев, которые отдали свою жизнь за свою землю, за Россию", - сказала она в ходе церемония возложения цветов к мемориальной доске Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале.