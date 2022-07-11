Армения и Грузия договорились о сотрудничестве в культуре на 2022-2024 годы

11 июл. 16:28

В Ереване состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве в области культуры на 2022-2024 годы между Арменией и Грузией. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Армянскую делегацию на встрече возглавлял заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ара Хзмалян, а грузинскую - замминистра культуры, спорта и молодежи Каха Сихарулидзе.

В ходе беседы армянский министр обратил внимание на важность совместных мероприятий. В их числе собеседники отметили уже состоявшийся пленер-фестиваль "Совместный взгляд на Самцхе-Джавахети".

Хзмалян сообщил, что аналогичная выставка пройдет в Ереване и Тбилиси. Кроме того, он отметил участие грузинских кинематографистов в международном фестивале "Золотой абрикос". Армянская сторона выразила готовность оказать экспертную помощь в реставрации дома-музея Ваана Теряна в Джавахети.

Помимо этого, стороны договорились в ближайшее время разработать график и план реализации намечаемых программ, а также предпринять конкретные шаги по их осуществлению, передает "Sputnik Армения".