Bloomberg: энергетический кризис продлится еще два года

11 июл. 16:21

Цены на газ останутся высокими в ближайшие два года, рассчитывать на завершение кризиса не стоит, считает обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

По словам Бласа, весной газовый рынок пережил непродолжительный кризис, который продлился пару месяцев. “Но сейчас возникают исключительные угрозы для предстоящей зимы, которые перейдут на 2023-й и наверняка на 2024 годы", - отмечает он.

Обозреватель пишет, что в последние дни уровень цен на газ в Европе ощутило вырос, это уже создало проблемы для энергетической отрасли. Если в марте контрактные цены на электричество фиксировались на уровне 80 евро за мегаватт-час, то сейчас это рекордные 145 евро.

В настоящее время нидерландский индекс цен на газ TTF, определяющий спотовые контракты в ЕС на 30% ниже мартовского рекорда, но договоры на поставку газа на конец 2022 года уже заключаются с ценами на 25% выше мартовских.