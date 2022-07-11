Игра на вылет: канцлер Германии следующий в европейской очереди на отставку?

Конфликт России и Запада на Украине приводит к экономическому и политическому кризису в Европе. Эмманюэль Макрон чуть не потерял кресло, а Борис Джонсон ушел в отставку. Кто следующий кандидат на статус экс-правителя?

Рекордные санкции Евросоюза наносят европейцам не меньший вред, чем России. Цены растут сплошь и рядом: на бензин, на электричество, на еду. На все, на чем строится современная европейская цивилизация. Ухудшение материального благосостояния вызывает естественное недовольство народа, а ответственность возлагается на руководителей. Хотя премьер Британии Борис Джонсон ушел из-за двух скандалов, но экономические факторы тоже оказывали влияние. Ведь из-за высоких цен на энергоносители и санкций над Британией нависла угрозу энергетического, продовольственного и финансового кризиса. Эти же проблемы угрожают и остальным странам Европы, которые поспешно взяли курс на отказ от российских энергоносителей, а сейчас не знают, чем будут топить дома предстоящей зимой.

Некоторые политики упорно сопротивляются антироссийской кампании. Например, венгерский премьер Виктор Орбан. Он потребовал для себя исключения из нефтяного эмбарго и отверг идею о распределении газа в Европе, назвав такие идеи откатом в коммунизм. За этот подход граждане вознаградили его победой на парламентских выборах. Есть и другой пример жесткости и уверенности. Французский президент Эмманюэль Макрон попытался представить себя как лидера и борца с "российской агрессией" и в итоге выиграл выборы президента. Для справедливости скажем, что победа Макрону далась легко, потому что Францию еще не успел поглотить кризис и людей было проще убеждать в том, что защита Украины важна. Уже на парламентских выборах партия Макрона не смогла одержать такую же уверенную победу.

В отличие от Орбана и Макрона, у канцлера Германии Олафа Шольца выборы уже за спиной. На них его социал-демократическая партия одержала уверенную победу. Но экономические проблемы и нерешительная манера канцлера создают для его карьеры не меньшие проблемы, чем для ушедшего в отставку Бориса Джонсона. Посмотрим в лицо фактам: Германия на 55% зависит от российского газа. Мы видим, что цены на газ постоянно растут и обваливаются только на позитивных новостях, как сегодня, когда канадцы наконец согласились вернуть немцам турбины для остановленного "Северного потока". Но в общей динамике рост цен налицо. Несмотря на трудное положение, Германия все еще намерена отказаться от российского газа в ближайшие годы. От угля они избавятся осенью, от нефти – к концу года.

Энергетический кризис взвинчивает цены на все. В мае инфляция в Германии составила почти 8% в годовом выражении. В последний раз такой уровень фиксировали во время нефтяного шока в период арабо-израильской войны в 1974 году. Если поначалу голоса граждан удавалось заглушить жалобами украинского посла Андрея Мельника и немецкоговорящего Виталия Кличко, то теперь этот номер не проходит. Особенно после того, как Мельник начал оправдывать нацистские преступления Бандеры. Немецкие граждане возмущены. Их настроения недавно выразили супруги, которые владеют небольшой пекарней. В прямом эфире с Шольцем они сказали, что эта пекарня может закрыться из-за роста цен на энергетику. Солидарность с Украиной они проявляют, но зачем вводить санкции против России, от которой зависит Германия? Ответить на такой вопрос канцлер не мог. Он перекинул ответственность на НАТО и ЕС, сказав, что решение о санкциях принимались всей Европой, и что ущерб у России выше, чем у Европы. Такой ответ явно не утешает народ. Популярность Шольца и его партии падает.

По последним опросам Forsa рейтинг канцлера упал на 3%, а рейтинг его партии составляет лишь 11%. То есть, если бы завтра были выборы, СДПГ могла бы уйти в оппозицию, или в лучшем случае стать младшим партнером Зеленых. Самое любопытное, что 50% граждан вообще не доверяют ни одной из партии. Вот таков масштаб гнева. Что касается Украины, то она по опросам Insa меньше всего интересует немецкий народ и в списке наиболее злободневных проблем стоит на восьмом месте. Олаф Шольц наверняка читает эти опросы и пытается успокоить людей. В одном из выступлений он сказал, что Германия должна готовиться к тому, что дальше ситуация с экономикой не улучшится. Честность – хорошо, но когда ты теряешь бизнес, аргумент "денег нет, но вы держитесь" слабо успокаивает.

Помимо экономики, наверно, немцев еще раздражает нерешительность Шольца во внешней политике. То он помогает Украине, то осторожничает. То не поставляет Киеву БМП и танки, то соглашается. Кульминацией этой амбивалентности стали слова канцлера о гарантиях безопасности. На прямой вопрос, готова ли Германия дать Украине такие гарантии, канцлер улыбаясь говорит "да", а потом после длинной паузы добавляет "Это все". Можно ли всерьез воспринимать такие гарантии, вопрос риторический. Если прибавить ко всему этому последние скандалы на вечеринке СДПГ, где подвергали насилию девушек, подмешав им в напитки наркотики, то у Олафа Шольца есть все шансы на досрочную отставку. Единственная возможность для него "выжить" – пересмотреть свою политику по отношению к России и перестать плясать под дудку Вашингтона и Брюсселя. Но хватит ли у него на это воли?