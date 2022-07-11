В Германии оценили ситуацию с газовыми поставками

11 июл. 15:55

В Германии серьезная ситуация с поставками газ, однако безопасность энергоснабжения на данный момент гарантирована. Об этом заявила сегодня представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией, но на данный момент нет необходимости вводить [в действие] следующий этап [плана]", - цитирует ее ТАСС.

При этом Унград подчеркнула, что до завершения плановой ежегодной инспекции трубопровода "Северный поток" сложно давать какие-либо прогнозы относительно развития ситуации с газоснабжением. "Из Москвы поступают разные сигналы", - добавила представитель ведомства.

Напомним, ежегодное техобслуживание на газопроводе "Северной поток" началось 11 июля и должно завершиться в следующий четверг.