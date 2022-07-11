Москвичей просят оставаться дома из-за надвигающейся непогоды

11 июл. 15:54

В понедельник во второй половине дня москвичам рекомендуется оставаться дома, в городе ожидается мощная гроза со шквалом.

"Во второй половине дня погода в Москве сильно испортится: до конца дня синоптики передают ливневый дождь и сильный ветер до 20 м/с. По возможности отмените свои планы и оставайтесь дома", - сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Кроме того, до 18:00 в столице действует "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары.