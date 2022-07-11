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Карякин назвал лучшую кандидатуру на пост президента Федерации шахмат России

Карякин назвал лучшую кандидатуру на пост президента Федерации шахмат России

Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов является идеальной кандидатурой на пост президента Федерации шахмат России (ФШР), поделился мнением гроссмейстер Сергей Карякин.

Ранее сообщалось, что 6 июля Карякин в Telegram-канале раскритиковал руководство ФШР за недостаточное количество крупных турниров в стране, а также указал на неэффективную работу исполнительного директора ФШР Марка Глуховского.

"После длительных размышлений я нашел, как мне кажется, идеальную кандидатуру на пост возможного руководителя Федерации шахмат России - это Анатолий Евгеньевич Карпов!" – заявил он.

"Легенда мирового спорта, многократный чемпион мира по шахматам, многократный победитель шахматных олимпиад, командных чемпионатов мира и Европы. На его партиях выросло не одно поколение шахматистов, его имя носит более 2 000 шахматных школ по всему миру", - пояснил свою позицию Карякин.

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