Карякин назвал лучшую кандидатуру на пост президента Федерации шахмат России

11 июл. 15:36

Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов является идеальной кандидатурой на пост президента Федерации шахмат России (ФШР), поделился мнением гроссмейстер Сергей Карякин.

Ранее сообщалось, что 6 июля Карякин в Telegram-канале раскритиковал руководство ФШР за недостаточное количество крупных турниров в стране, а также указал на неэффективную работу исполнительного директора ФШР Марка Глуховского.

"После длительных размышлений я нашел, как мне кажется, идеальную кандидатуру на пост возможного руководителя Федерации шахмат России - это Анатолий Евгеньевич Карпов!" – заявил он.

"Легенда мирового спорта, многократный чемпион мира по шахматам, многократный победитель шахматных олимпиад, командных чемпионатов мира и Европы. На его партиях выросло не одно поколение шахматистов, его имя носит более 2 000 шахматных школ по всему миру", - пояснил свою позицию Карякин.