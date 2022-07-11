Эрдоган и Пашинян впервые провели телефонные переговоры

11 июл. 15:35

В понедельник, 11 июля, состоялся первый телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.

В ходе беседы Пашинян поздравил турецкого лидера с Курбан-байрамом. В свою очередь, Эрдоган поздравил армянского премьера с наступающим днем Преображения Господня (Вардавар).

Лидеры двух стран обратили внимание на важность процесса урегулирования отношений между Ереваном и Анкарой. Отмечалось, что это будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе, передает "Sputnik Армения".

Кроме того, собеседники выразили надежду на то, что достигнутые 1 июля договоренности будут реализованы в ближайшее время.

Напомним, 1 июля в Вене прошла четвертая встреча спецпредставителей Армении и Турции - Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. На ней была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить для граждан третьих стран возможность пересечения сухопутной границы Армения-Турция. Стороны также условились в кратчайшие сроки наладить воздушные грузоперевозки между двумя странами.