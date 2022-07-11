В центре Тбилиси случайно нашли древний город

11 июл. 15:35

Дорожные рабочие во время капитального ремонта проспекта Меликишвили в центре Тбилиси обнаружили следы старинных построек. Находку предстоит изучить археологам, пишет Sputnik Грузия.

"Это не в первый раз, когда во время работ рабочие натыкаются на подобные находки. Сказать точно, что там обнаружено можно будет лишь после заключения специалистов. Не исключено, что это исторический памятник, но, возможно, это коллектор, канализационная система", – отметила сотрудница пресс-службы мэрии Тбилиси.

Находка может затянуть ремонт дороги, рассчитанный на четыре месяца.