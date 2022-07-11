Казахстанцы могут получить паспорт в России за 30 дней

11 июл. 15:04

В России сокращен срок получения казахстанского паспорта, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел республики.

"С 10 июля 2022 года на территории России стартовал "пилотный проект" по переводу в электронный формат государственной услуги "Прием документов и препровождение их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей". Данный проект позволит гражданам Казахстана, проживающим в России, обратиться в консульские учреждения Казахстана в городах Казань, Омск, Санкт-Петербург и Астрахань и оформить паспорт за 30 дней вместо 80 дней", - объяснили в ведомстве.