К Санкт-Петербургу приближается ZELDA

11 июл. 14:59

На Санкт-Петербург надвигается циклон ZELDA. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Уже сейчас к городу медленно подходит теплый атмосферный фронт от циклона ZELDA, который формируется на юге и смещается на территорию Беларуси", - поведал он.

Синоптик отметил, что уже сегодняшней ночью в городе ожидаются ливни, грозы с градом и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Колесов подчеркнул, что днем 12 июля воздух в Санкт-Петербурге прогреется до +26-31 градусов, однако второй половине дня город накроют сильные ливни, грозы и град. При грозах шквалы до 23-28 метров в секунду. Так что завтрашний день надо пережить и, главное, следить за предупреждениями Гидрометцентра и МЧС", - цитирует синоптика РИА Новости.