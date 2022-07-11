Путин обсудил с Лукашенко поставки российских нефти и газа в Европу

11 июл. 14:32

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе состоявшегося 11 июля телефонного разговора обсудили вопросы, касающиеся поставок российских энергоносителей в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В ходе беседы глава российского государства рассказал своему коллеге о складывающейся ситуации. "Он отметил, что в связи с многочисленными сложностями накануне зимнего периода - большого дефицита и серьезной обстановки с поставками в целом - Россия готова выполнить свои обязательства и по желанию стран Западной Европы обеспечить поставки природного газа и других энергоносителей", - сказано в заявлении.

Помимо этого, особое внимание уделялось поставкам белорусских товаров через порты Санкт-Петербурга и строительство белорусского порта в Бронке, а также блокаде калининградского транзита, "Кроме того, в развитие переговоров во время недавней встречи президенты Беларуси и России продолжили обсуждение вопросов обеспечения обороны и безопасности двух стран", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.