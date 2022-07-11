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В ноябре население Земли достигнет 8 млрд человек

В ноябре население Земли достигнет 8 млрд человек

По оценкам ООН, к середине ноября население Земли достигнет восьми миллиардов человек.

”Согласно прогнозам, к 15 ноября 2022 года население мира достигнет 8 миллиардов человек", - сообщает департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.

В настоящее время рост населения Земли замедлился, в 2020 году глобальные темпы роста впервые с 1950 года упали ниже 1% в год. 

В ООН считают, что в 2030 году мировое население  может вырасти до 8,5 млрд, а к 2050 году - 9,7 млрд.

При этом свыше половины прогнозируемого прироста населения будет сосредоточено в восьми странах: Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания.

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