В ноябре население Земли достигнет 8 млрд человек

11 июл. 14:28

По оценкам ООН, к середине ноября население Земли достигнет восьми миллиардов человек.

”Согласно прогнозам, к 15 ноября 2022 года население мира достигнет 8 миллиардов человек", - сообщает департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.

В настоящее время рост населения Земли замедлился, в 2020 году глобальные темпы роста впервые с 1950 года упали ниже 1% в год.

В ООН считают, что в 2030 году мировое население может вырасти до 8,5 млрд, а к 2050 году - 9,7 млрд.

При этом свыше половины прогнозируемого прироста населения будет сосредоточено в восьми странах: Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания.