На станции метро "Киевская" в Москве произошел пожар

11 июл. 13:58

В Москве в коллекторе на станции метро "Киевская" случился пожар. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, площадь возгорания составила 10 кв метров, к настоящему времени открытое горение ликвидировано.

"Станция метрополитена работает штатно, эвакуация не проводилась", - цитирует источник ТАСС.

Он рассказал, что под платформой станции горела кабельная муфта, которая служит для соединения электрических и оптических кабелей для их подвода к электрическим установкам и станционным сооружениям.