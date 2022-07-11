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На станции метро "Киевская" в Москве произошел пожар

На станции метро &quot;Киевская&quot; в Москве произошел пожар

В Москве в коллекторе на станции метро "Киевская" случился пожар. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, площадь возгорания составила 10 кв метров, к настоящему времени открытое горение ликвидировано.

"Станция метрополитена работает штатно, эвакуация не проводилась", - цитирует источник ТАСС.

Он рассказал, что под платформой станции горела кабельная муфта, которая служит для соединения электрических и оптических кабелей для их подвода к электрическим установкам и станционным сооружениям.

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