Саид Нурмагомедов победил в турнире UFC

11 июл. 14:11

Российский боец смешанного стиля (ММА) из Дагестана Саид Нурмагомедов вышел победителем в бою с бразильцем Дугласом Сильвой де Андраде в ходе турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США.

Поединок в легчайшем весе состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 10 июля, российский боец одержал победу единогласным решением судей, сообщает ТАСС.

Теперь в активе Нурмагомедова 16 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах, в послужном списке его соперника – уже пять поражений при 28 победах в ММА.