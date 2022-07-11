Жители Поти требуют выделить деньги на новое жилье

11 июл. 13:55

В Поти прошла акции протеста жителей улицы Джавахишвили, требующих выделить деньги на новое жилье.

Собравшиеся перекрыли дорогу в направлении порта и призвали переселить их в другое место. Свое желание они объяснили тем, что на территории порта, недалеко от их домов, прямо под открытым небом перерабатываются опасные вещества без соблюдения норм безопасности.

"Мы требуем, чтобы нас переселили отсюда в безопасное место. Уже четыре года требуем. Люди получают отравления, мы в очень тяжелом положении", - цитирует одну из участниц акции "Sputnik Грузия".

По словам митингующих, эта акция носит предупредительный характер, однако в том случае, если их требования не будут выполнены, акции станут перманентными.



Как отмечается, власти предложили жителям построить новый многоквартирный жилой дом, однако те отказываются от этого дома и требуют денежных компенсаций.