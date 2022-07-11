РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Сотрудницу финансовой фирмы застрелили в центре Москвы

Сотрудницу финансовой фирмы застрелили в центре Москвы

Сотрудница финансовой компании была найдена застреленной в офисе в центре Москвы, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, утром 11 июля в помещении финансовой коммерческой организации на Кожевнической улице в Москве обнаружено тело сотрудницы 1971 года рождения с огнестрельными ранениями", - приводи  слова собеседницы ТАСС.

Правоохранители установили, что убийство произошло накануне вечером. По факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время на месте происшествия работу правоохранительных органов координируют зампрокурора Центрального административного округа Александр Кутузов, Замоскворецкий межрайонный прокурор Елена Маликова и ее заместитель Олег Жилин.

660 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version