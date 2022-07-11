В Беларуси хотят временно запретить выезд из страны отдельным категориям граждан

11 июл. 13:33

В парламент Беларуси поступил законопроект, предлагающий запретить выезжать за границу гражданам, если это противоречит интересам национальной безопасности.

Ограничение может коснуться сотрудников ВС республики; органов пограничной службы; внутренних войск МВД; Следственного комитета; Государственного комитета судебных экспертиз; ОВД; органов госбезопасности; транспортных войск; службы безопасности президента Беларуси; оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси; органов финансовых расследований Комитета государственного контроля; органов и подразделений по ЧС.

Гражданам моде быть отказано в выезде из страны «в целях обеспечения интересов национальной безопасности до прекращения обстоятельств, препятствующих их выезду».