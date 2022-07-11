В московском метро стали раздавать воду из-за жары

11 июл. 13:29

В Москве на 18 станциях метро Московского центрального кольца (МЦК) снова начнут раздавать воду из-за жары. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе столичной подземки.

"Мы заботимся о своих пассажирах, особенно в такую погоду. Мы начнем с 12:00 раздавать воду на вестибюлях 18 станций метро и МЦК", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Воду можно получить на следующих станциях: "Технопарк", "Кутузовская", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая", "Выхино", "Первомайская", "Красносельская", "Преображенская площадь", "Сокол", "Новокузнецкая", "Чистые пруды", "Кропоткинская" и "Белорусская" Замоскворецкой линии. Бутылки с водой также раздают на двух станциях МЦК: "Лихоборы" и "Стрешнево".