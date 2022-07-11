"Кровожадная": Захарова оценила главу МИД Британии

11 июл. 13:18

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой" главу МИД Британии Лиз Трасс, отметив, что в случае избрания ее главой британского правительства, она собирается "обеспечить поражение России в спецоперации".

"Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост премьер-министра собирается обеспечить поражение России в спецоперации", - говорится в сообщении Захарововй, опубликованном в Telegram-канале

"Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути", - подчеркнула дипломат, проиллюстрировав пост фото Трасс на танке.