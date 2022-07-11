Госдума на внеочередном заседании в пятницу рассмотрит свыше 80 законопроектов

11 июл. 13:11

В пятницу Госдума соберется на внеочередное пленарное заседание, в оде которого планируется рассмотреть более 80 законопроектов, часть их них может быть принята в ускоренном порядке, пишет "Интерфакс" с ссылкой на первого замглавы думской фракции КПРФ Николая Коломейцева.

"В пятницу планируется заседание Госдумы. В 10 часов утра Совет Думы определит повестку, в ней ожидается рассмотрение порядка 80 проектов законов. Часть из них внесена. Другая часть еще будет вноситься", - рассказал он.

Коломейцев допустил, что ряд проектов, являющихся правительственными инициативами, могут быть рассмотрены в ускоренном порядке, и возможно приняты в трех чтениях.

Заседание носит технический характер и не "стоит ожидать от него ничего экстраординарного”, заверил "Интерфакс" источник в Думе.

О планах Госумы провести внеочередное заседание нижней палаты парламента 15 июля стало в воскресенье. ”Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения, в том числе будут рассмотрены правительственные инициативы”, сообщили в Госдуме.