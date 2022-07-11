Главы Беларуси и РФ обсудили ответ на транспортную блокаду Калининграда

11 июл. 12:52

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили возможный совместный ответ на блокировку транзита в Калининградскую область со стороны Литвы, информирует пресс-служба Кремля.

"Был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги", - информирует официальная Москва.

Уточняется, что стороны также были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.