МЧС: в понедельник на Москву снова обрушится гроза

11 июл. 12:47

Москвичей предупреждают о непогоде в понедельник. Во второй половине дня в городе ожидается гроза с сильным ветром.

Во второй половине дня и до конца суток 11 июля в столице прогнозируется ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра в грозу до 15-20 м/с, сообщает главное управление МЧС России по Москве.

Автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать машины вблизи деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Накануне в результате грозы в Москве погибли два человека. Менее чем за 2 часа на город обрушилось порядка 25% месячной нормы осадков.