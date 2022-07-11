Иран арендовал у Венесуэлы 1 млн га земли

Венесуэла предоставит Ирану миллион гектаров для выращивания сельхозкультур, заявил глава иранской Аграрной ассоциации Али Резванизаде.

По его словам, Ирану необходимо 7 млн га сельскохозяйственных земель за рубежом для обеспечения продовольственной безопасности.

Экс-председатель торговой палаты Ирана Масуд Данешманд, в свою очередь, выразил мнение, что инвестиции Тегерана в производство кукурузы и соевых бобов в Венесуэле не являются экономически эффективными из-за большого расстояния между странами и высоких цен на перевозку.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров с иранской стороной объявил о создании рассчитанного на 20 лет плана сотрудничества в области нефти, нефтепереработки, нефтехимии, а также обороны, туризма, культуры и сельского хозяйства.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН Владимир Сажин, Иран вынужден искать любые возможности для аренды сельскохозяйственных угодий.

"У Ирана в последнее время сложился дефицит зерна. Раньше иранцы закупали у России миллионы тонн зерна, но и эти объемы не решали проблему дефицита на 100%, а в этом году еще и ситуация с российским импортом сложная. Поэтому, если говорить о сельскохозяйственных задачах, то вполне может быть, что Иран сфокусируется на выращивании в Венесуэле именно зерновых культур, которых стране так не хватает, чтобы затем перевозить их по морю зерновозами", - сообщил он.

"Надо сказать, что на своей территории Иран может снимать урожай три и даже четыре раза в год, но это касается только овощей и в какой-то степени фруктов. С выращиванием зерновых культур ситуация совершенно другая, а недостаток зерна существенно бьет по продовольственной безопасности страны. Поэтому Тегеран идет на такую меру как аренда сельскохозяйственных угодий в Южной Америке", - добавил Владимир Сажин.

Таким образом, визит президента Мадуро в Тегеран не был простой формальностью. "Я думаю, во время этого визита и был решен вопрос аренды земли в Венесуэле. Понятно, что у Ирана нет союзников, кроме "Хезболлы", есть лишь страны, которые в идеологическом (не в религиозном) плане ей близки. И Венесуэла как раз наиболее политически и идеологически близка Ирану. Обе страны противостоят США в своих регионах, и обе пострадали от американских нефтяных санкций. Вполне естественно, что сейчас они будут развивать отношения и в политике, и в экономике, и, возможно, в военной сфере", - заключил востоковед.