В России еще 3 097 человек заразились коронавирусом

11 июл. 12:33

За минувшие сутки в России выявили 3 097 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 514, в Санкт-Петербурге - 269, в Подмосковье - 222. В Краснодарском крае - 29, в Ставропольском крае - 32, в Крыму - 26, в Дагестане - 2, в Кабардино-Балкарии - 8, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 6, в Ингушетии - 5, в Северной Осетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 18 465 308.

Госпитализированы за сутки 634 человек. Выздоровели 2 296 пациентов, за все время - 17 890 856.

Умерли за сутки 38 человек, с начала пандемии - 381 621.