Туристический маршрут по местам отдыха Путина посетили первые путешественники

11 июл. 12:32

По новому национальному туристическому маршруту по местам отдыха президента России Владимира Путина отправились первые туристы. Об этом сообщили глава Ростуризма Зарина Догузова.

"В начале июля первые туристы отправились по нашему новому национальному маршруту "Сибирские каникулы". Маршрут продуман и спланирован таким образом, чтобы за неделю можно было увидеть все самые яркие достопримечательности Тывы, Хакасии и Красноярского края", - цитирует ее ТАСС.

Тыва, Хакасия и Красноярский край совместно с Ростуризмом договорились развивать Юг Сибири как единое туристическое направление федерального значения.

Чтобы сделать эти регионы доступнее для туристов, здесь будут создаваться современные отели разного формата и инфраструктура для активного отдыха на природе, будут появляться и обустраиваться туристические маршруты.

Руководитель Ростуризма представила на Петербургском международном экономическом форуме первые пять национальных туристических маршрутов, среди которых "Сибирские каникулы" по местам отдыха Владимира Путина. Маршрут, протяженность которого составляет около 1,2 тыс км, пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии и Тывы. Его продолжительность составляет восемь дней.