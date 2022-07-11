Жителей Казахстана предупредили о непогоде

11 июл. 12:20

В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются сильные грозы и дожди.

Как сообщает Казгидромет, неустойчивость воздушных масс и связанные с ней кучево-дождевая облачность и выпадение дождей прогнозируются на большей части республики.

С 12 по 13 июля в в центре и на востоке Казахстана пройдут ливни с грозами и шквалистым ветром, возможен град.

На западе и юго-востоке республики синоптики прогнозируют ясную погоду и жару - на западе днем плюс 34-42, на юго-западе - 40-45 градусов тепла.

На северо-западе потеплеет до плюс 28-35, на востоке станет прохладнее, температура воздуха составит от плюс 22-32°С до плюс 17-25.

В центральной части Казахстана в ближайшие дни будет около 22-30 градусов тепла, на севере - 22-33. На юге станет жарче, температура поднимется до 32-40, на юго-востоке воздух прогреется до 35 градусов.