В КБР спасают туриста из Крыма

11 июл. 12:19

Спасательный отряд выдвинулся на помощь альпинисту из Крыма в Безенгийское ущелье Кабардино-Балкарии. Как информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону, ЧП произошло на высоте около пяти тысяч метров.

"11 июля 2021 года поступило сообщение о том, что в Черекском районе, ущелье Безенги, между перевалами "Дыхтау" и "Пушкина" (высота около 5 000 м) зарегистрированная группа из Республики Крым в количестве трех человек попросила о помощи", - сообщает экстренное ведомство, уточняя, что у одного из участников группы признаки горной болезни.